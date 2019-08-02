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РИА Новости
Новости Подмосковья

Воробьев остался доволен изменениями в Рошале

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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РОШАЛЬ (Московская обл.), 2 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил происходящие изменения в Рошале и благоустройство города.
"Это был самый запущенный город Московской области. Если говорить о той же воде, то она состояла больше из сероводорода, отсутствовало тепло и благоустройство. Картина была очень драматичная и за эти годы мы реализовали целый комплекс различных программ. Уже сейчас Рошаль – это город-парк, с уникальными решениями, которых нет даже в крупных городах, и в дальнейшем у нас имеются серьезные планы, чтобы кардинально поменять город", - рассказал Воробьев в пятницу журналистам.
Ранее в городе были произведены работы по реконструкции городского парка и пешеходной зоны.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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