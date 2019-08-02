Воробьев остался доволен изменениями в Рошале

"Это был самый запущенный город Московской области. Если говорить о той же воде, то она состояла больше из сероводорода, отсутствовало тепло и благоустройство. Картина была очень драматичная и за эти годы мы реализовали целый комплекс различных программ. Уже сейчас Рошаль – это город-парк, с уникальными решениями, которых нет даже в крупных городах, и в дальнейшем у нас имеются серьезные планы, чтобы кардинально поменять город", - рассказал Воробьев в пятницу журналистам.