Хватит копировать Путина: украинцев разозлило фото Зеленского на тренировке

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с тренировки в спортзале.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял!" — написал президент в посте и пожелал подписчикам доброго утра.

В комментариях к записи многие посоветовали Зеленскому тратить больше времени не на ведение соцсетей, а на решение конкретных проблем страны.

"Все уже поняли, какой вы фотогеничный. Работать начинать когда собираетесь?" — прокомментировала Ната Эпик.

"Какое утро? Рабочий день давно!" — возмутилась Inna Svirska.

"Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина", — написал Павел Бойко.

"Война войной, моряки моряками. <…> Главное — в рабочее время сходить в спортзал", — отметил Maksym Stepanenko.

"Все об имидже печется. Старается", — считает Игорь Иваненко.

Однако часть пользователей похвалила президента за то, что он находит в плотном графике время для занятий спортом.

"У меня в семь утра перед работой каждый день тренировка, я его понимаю. А завидуют те, кто не знает, что такое спорт и какой это труд", — считает Tany Karuna.

"Спорт — это сила и ресурс здоровой энергии. А нам нужен здоровый и энергичный президент!" — прокомментировала Tatiana Latanska.