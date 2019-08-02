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РИА Новости

Хватит копировать Путина: украинцев разозлило фото Зеленского на тренировке

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с тренировки в спортзале.
"Политика политикой, а спорт никто не отменял!" — написал президент в посте и пожелал подписчикам доброго утра.
В комментариях к записи многие посоветовали Зеленскому тратить больше времени не на ведение соцсетей, а на решение конкретных проблем страны.
"Все уже поняли, какой вы фотогеничный. Работать начинать когда собираетесь?" — прокомментировала Ната Эпик.
"Какое утро? Рабочий день давно!" — возмутилась Inna Svirska.
"Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина", — написал Павел Бойко.
"Война войной, моряки моряками. <…> Главное — в рабочее время сходить в спортзал", — отметил Maksym Stepanenko.
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"Все об имидже печется. Старается", — считает Игорь Иваненко.
Однако часть пользователей похвалила президента за то, что он находит в плотном графике время для занятий спортом.
"У меня в семь утра перед работой каждый день тренировка, я его понимаю. А завидуют те, кто не знает, что такое спорт и какой это труд", — считает Tany Karuna.
"Спорт — это сила и ресурс здоровой энергии. А нам нужен здоровый и энергичный президент!" — прокомментировала Tatiana Latanska.
Зеленский не в первый раз становится объектом насмешек и критики из-за постов в соцсетях и инфантильного поведения. Украинцы выражали возмущение тем, что президент бегает по фонтанам, фотографирует шаурму и отдыхает на пляже, а проблемы страны при этом не решаются. В соцсетях призывают главу государства делать свою работу, а не заниматься самопиаром и не предаваться развлечениям.
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