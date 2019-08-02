Эксперт рассказал, какой подход используют страны при тушении пожаров

СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости, Ольга Лимонова. Подход к тушению природных пожаров, основанный на экономической эффективности и рисках для людей, применяется во многих странах, в частности, в Канаде, где есть труднодоступные территории, рассказал РИА Новости исследователь Шведского сельскохозяйственного университета Игорь Дробышев.

Свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщало МЧС России в пятницу. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же - в Якутии.

"Во всех странах политика примерно одинаковая: вопрос не в том, чтобы тушить, вопрос в том, чтобы эвакуировать население и защитить инфраструктуру, уменьшить риски. Тушение настолько неэффективное и насколько сопряжено с рисками для тех, кто тушит, что мало где призывы тушить пожары воспринимаются всерьез", - сказал Дробышев.

В качестве примера такого подхода исследователь привел опыт Канады, где он работал над рядом проектов.

"В Канаде подход к тушению пожаров весьма прагматичный. Все леса разделены на три категории. Первая категория - там, где пожар тушат в момент возникновения. Как правило, это места, где поблизости проживает большое количество людей. Вторая категория, категория лесов, где пожары тушат, только если они представляют опасность для инфраструктуры. И третья категория - удаленные места, где пожары не тушат, за ними просто наблюдают, поскольку тушение требует слишком много ресурсов. Ресурсы экономят для тушения пожаров категории 1 или 2", - подчеркнул эксперт.

Ключевым фактором, который определяет, насколько быстро можно ликвидировать пожар, является время между началом возгорания и моментом, когда можно приступить к ликвидации.

"Очевидно, что в случае огромных территорий России с ее огромными, часто труднодоступными участками такие возможности ограничены", - отмечает Дробышев. Иная ситуация в Швеции, где практически любая точка в лесу находится на расстоянии примерно километра от ближайшей дороги.

Ученый отмечает, что сами по себе природные пожары не являются угрозой для леса, поскольку представляют собой фактор естественной динамики.

"Было бы ошибкой смотреть на пожары как на врага восстановления леса. Их можно так рассматривать, но только в случае если они уничтожают большое количество леса на большой территории. Но этого практически никогда не происходит, поскольку пожары, как правило, имеют мозаичную структуру", - сказал Дробышев.