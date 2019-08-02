Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T15:13Z
https://ria.ru/20190802/1557115579.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/100049/25/1000492535_0:78:3366:1971_1036x0_80_0_0_7c7b06f51f8c47a65561791a483e45d0.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, какой подход используют страны при тушении пожаров

Вчера, 15:13
456
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости, Ольга Лимонова. Подход к тушению природных пожаров, основанный на экономической эффективности и рисках для людей, применяется во многих странах, в частности, в Канаде, где есть труднодоступные территории, рассказал РИА Новости исследователь Шведского сельскохозяйственного университета Игорь Дробышев.
Свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщало МЧС России в пятницу. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же - в Якутии.
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Вчера, 15:00
Шведские эксперты оценили ситуацию с лесными пожарами в Сибири
"Во всех странах политика примерно одинаковая: вопрос не в том, чтобы тушить, вопрос в том, чтобы эвакуировать население и защитить инфраструктуру, уменьшить риски. Тушение настолько неэффективное и насколько сопряжено с рисками для тех, кто тушит, что мало где призывы тушить пожары воспринимаются всерьез", - сказал Дробышев.
В качестве примера такого подхода исследователь привел опыт Канады, где он работал над рядом проектов.
"В Канаде подход к тушению пожаров весьма прагматичный. Все леса разделены на три категории. Первая категория - там, где пожар тушат в момент возникновения. Как правило, это места, где поблизости проживает большое количество людей. Вторая категория, категория лесов, где пожары тушат, только если они представляют опасность для инфраструктуры. И третья категория - удаленные места, где пожары не тушат, за ними просто наблюдают, поскольку тушение требует слишком много ресурсов. Ресурсы экономят для тушения пожаров категории 1 или 2", - подчеркнул эксперт.
Ключевым фактором, который определяет, насколько быстро можно ликвидировать пожар, является время между началом возгорания и моментом, когда можно приступить к ликвидации.
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Вчера, 11:26
Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам на август
"Очевидно, что в случае огромных территорий России с ее огромными, часто труднодоступными участками такие возможности ограничены", - отмечает Дробышев. Иная ситуация в Швеции, где практически любая точка в лесу находится на расстоянии примерно километра от ближайшей дороги.
Ученый отмечает, что сами по себе природные пожары не являются угрозой для леса, поскольку представляют собой фактор естественной динамики.
"Было бы ошибкой смотреть на пожары как на врага восстановления леса. Их можно так рассматривать, но только в случае если они уничтожают большое количество леса на большой территории. Но этого практически никогда не происходит, поскольку пожары, как правило, имеют мозаичную структуру", - сказал Дробышев.
Он добавил, что опасность для восстановления леса возникает, когда пожары происходят на территориях, где ведется слишком активная и неравномерная вырубка леса.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Вчера, 08:31
Военный летчик рассказал об особой методике тушения лесных пожаров в Сибири
210221
Обсудить 1
Красноярский крайКанадаИркутская областьЯкутияВ мире
Рекомендуем
Лесные пожары в Красноярском крае
Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров
РИА
Новости
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Шведские эксперты оценили ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Военный летчик рассказал об особой методике тушения лесных пожаров в Сибири
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам на август
Лента
новостей
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
АТОР: взрывы в Бангкоке изменили план экскурсий российских туристов
Ученый рассказал о насекомых, которые рады лесным пожарам
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Эксперт рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Леонид Кравчук
Кравчук поддержал идею офиса Зеленского о русскоязычном телеканале
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Мужчина сидит за компьютером
В Минкомсвязи оценили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Глава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
В Свердловской области на доме после капремонта появились огромные трещины
Севастополь
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Хватит копировать Путина: украинцев разозлило фото Зеленского на тренировке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния