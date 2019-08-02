Во Владикавказе потушили пожар в цехе

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров в цехе по обработке шерсти во Владикавказе потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее ГУ МЧС по Северной Осетии сообщило, что в цехе по обработке шерсти во Владикавказе произошел взрыв газа и пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в результате пострадали 12 человек, в больнице остается один человек с переломом лопатки. По факту хлопка следователи начали проверку.

"Пожар потушен в 13.54", - сказали в ведомстве.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Северной Осетии, пожар охватил два цеха: цех по обработке шерсти на первом этаже и цех по изготовлению музыкальных инструментов на втором.

По данным ведомства, сообщение о взрыве поступило в 8.00. "Первые пожарно-спасательные подразделения к месту вызова прибыли уже через 3 минуты. На тот момент происходило горение на втором этаже здания. Из-за наличия горючих материалов площадь возгорания стремительно возрастала", - отметили в ведомстве.

Как отмечается, к ликвидации пожара привлекались 186 человек и 45 единиц техники, от МЧС России - 120 человек и 26 единиц техники. В 10.00 пожарным удалось добиться локализации огня на втором этаже здания, через час открытое горение ликвидировали.