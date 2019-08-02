Ученый рассказал о насекомых, которые рады лесным пожарам

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два вида жуков получают существенный толчок к развитию популяций после масштабного выгорания леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

"Развитие некоторых животных напрямую зависит от пожаров. Один из самых ярких примеров - жуки-златки пожарищ, которые заселяют прикорневую часть молодых хвойных деревьев, поврежденных огнем, а также пни. Самки и самцы, чувствуя дым и тепло, массово слетаются на пожарища, где спариваются непосредственно на тлеющих бревнах. Ведь личинки этих жуков лучше всего развиваются в обугленной древесине. При этом в следующие годы развитие может повторяться уже на уцелевших деревьях", - отметил ученый.

Кроме того, известны короеды пожарищ, развитие которых происходит только в обгоревшей древесине, добавил Гомыранов.

Масштабные пожары губительны практически для всех животных. "Если мы говорим о локальных пожарах, а не о тех, которыми охвачены сотни километров, то больше всего страдают небольшие животные, которые не могут быстро убежать с охваченной огнем территории - это прежде всего разнообразные беспозвоночные (пауки, насекомые, моллюски и другие), мелкие птицы и небольшие млекопитающие (насекомоядные, грызуны и зайцеообразные)," - сказал ученый.

По словам собеседника агентства, особенно опасны для птиц весенне-летние пожары, когда у пернатых идет период гнездования.