В Минздраве рассказали, в каких регионах рожают больше всего

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Больше всего детей в России по итогам 2018 года родилось в Москве, Московской области и Краснодарском крае, меньше всего – в Ненецком автономном округе, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

"Общее число родов, включивших родившихся вне родильного отделения: город Москва – 131195, Московская область - 75506, Краснодарский край - 66349", - говорится в сборнике.

Меньше всего детей родилось в Ненецком автономном округе, там зарегистрировано всего 568 родов, в Чукотском автономном округе – 617, в Магаданской области - 1418, уточняется в сборнике.