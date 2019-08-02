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РИА Новости

В Минздраве рассказали, в каких регионах рожают больше всего

Вчера, 15:11
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Больше всего детей в России по итогам 2018 года родилось в Москве, Московской области и Краснодарском крае, меньше всего – в Ненецком автономном округе, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Общее число родов, включивших родившихся вне родильного отделения: город Москва – 131195, Московская область - 75506, Краснодарский край - 66349", - говорится в сборнике.
Меньше всего детей родилось в Ненецком автономном округе, там зарегистрировано всего 568 родов, в Чукотском автономном округе – 617, в Магаданской области - 1418, уточняется в сборнике.
Всего в 2018 году в России было зарегистрировано более 1,5 миллиона родов, в 2015 году их было почти 1,9 миллиона.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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