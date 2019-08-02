Раненного в Турции белорусского дипломата выписали из больницы

МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Пострадавшего в результате вооруженного нападения в Анкаре белорусского дипломата Александра Поганшева выписали из больницы, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Шупляк.

"Он идет на выздоровление, сегодня его выписали из больницы", - сказал собеседник агентства, добавив, что сотрудник белорусского посольства "будет продолжать выздоровление дома (в Турции - ред.)".

Советник белорусской дипмиссии в Турции Поганшев получил несколько пулевых ранений, возвращаясь домой после прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. На дипломата напал психически неуравновешенный человек. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.