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РИА Новости

Раненного в Турции белорусского дипломата выписали из больницы

Вчера, 15:10
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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Пострадавшего в результате вооруженного нападения в Анкаре белорусского дипломата Александра Поганшева выписали из больницы, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Шупляк.
"Он идет на выздоровление, сегодня его выписали из больницы", - сказал собеседник агентства, добавив, что сотрудник белорусского посольства "будет продолжать выздоровление дома (в Турции - ред.)".
Советник белорусской дипмиссии в Турции Поганшев получил несколько пулевых ранений, возвращаясь домой после прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. На дипломата напал психически неуравновешенный человек. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.
Вид на город Анкара
25 июля, 14:48
Обнародованы подробности нападения на белорусского дипломата в Турции
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