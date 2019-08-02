Швейцария призвала к сохранению договора СНВ

ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария сожалеет о прекращении 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), призывает РФ и НАТО не разрабатывать запрещенные ДРСМД вооружения и работать над продлением ДСНВ, говорится в заявлении Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны, опубликованном на сайте правительства.
"Федеральный департамент по иностранным делам призывает Россию и страны-члены НАТО не разрабатывать и не развертывать ни одну из систем, запрещенных ДРСМД. Также призываем обе стороны максимально воздерживаться, чтобы избежать любого нового события, которое может поставить под угрозу безопасность в Европе", - говорится в заявлении.
Швейцария также призывает все государства сохранить существующие договоры о контроле над вооружениями.
"Продление срока действия нового договора СНВ, последнего оставшегося двустороннего договора о контроле над вооружениями, и активная реализация Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) приобретают в этих обстоятельствах новое значение. Федеральный департамент по иностранным делам будет продолжать работать для осуществления эффективного контроля над вооружениями", - подчеркнули в МИД.