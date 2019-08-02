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РИА Новости

В Минкомсвязи оценили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука

Вчера, 15:07
20109
© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков прокомментировал совет Роскачества по защите электроники от хакеров.
В организации, в частности, рекомендовали пользователям заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвами киберпреступников.
"Камеру на ноутбуке я и сам заклеиваю. Микрофон каждый раз заклеивать неудобно, все-таки телефоном я пользуюсь постоянно", — сказал Новиков в комментарии агентству городских новостей "Москва".
По его мнению, интернет-пользователям стоит самостоятельно заботиться о сохранности персональных данных и не полагаться исключительно на антивирусы.
При этом Новиков обратил внимание на то, что интернет-мошенники в большинстве случаев пользуются методами социальной инженерии, а не техническими уязвимостями.
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15 июля, 09:08
Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников
16559134629
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Общество
Популярные комментарии
Пока от ФСБ скрывать нечего - камеру заклеивать нет смысла, ну а иностранные организации вам и ничем навредить не смогут)
2 августа, 15:18
bboba608
30930142
Заклеен глаз камеры в первый день покупки ноута 6 лет назад. Совет не новый.
2 августа, 16:14
Gleb Nowak
3883000
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Мужчина сидит за компьютером
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
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