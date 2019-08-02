В Минкомсвязи оценили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков прокомментировал совет Роскачества по защите электроники от хакеров.

В организации, в частности, рекомендовали пользователям заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвами киберпреступников.

"Камеру на ноутбуке я и сам заклеиваю. Микрофон каждый раз заклеивать неудобно, все-таки телефоном я пользуюсь постоянно", — сказал Новиков в комментарии агентству городских новостей " Москва ".

По его мнению, интернет-пользователям стоит самостоятельно заботиться о сохранности персональных данных и не полагаться исключительно на антивирусы.