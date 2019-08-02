Посольство России вновь направило ноту в МИД Британии по поводу Скрипалей

"В очередной раз призываем британские власти вернуться в международное правовое поле с тем, чтобы ответить на главные вопросы – какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о произошедшем и каковы официальные результаты этого расследования", - заявил представитель посольства, добавив, что российская сторона по-прежнему настроена на установление истины о событиях в Солсбери.