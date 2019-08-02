Посольство России вновь направило ноту в МИД Британии по поводу Скрипалей

ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне в очередной раз направило ноту в МИД Великобритании с требованием ответить на запросы российской стороны, касающиеся дела российских граждан Юлии и Сергея Скрипалей, сообщил журналистам пресс-секретарь российского диппредставительства.
В посольстве отметили, что за полтора года с момента инцидента в Солсбери британская сторона так и не получила "каких-либо вразумительных ответов от официального Лондона" на более 80 дипломатических нот, направленных в Форин Офис, а также на запрос по линии генеральной прокуратуры РФ об оказании правовой помощи.
"В этой связи в очередной раз направили в Форин Офис ноту с требованием отреагировать на ранее направленные соответствующие запросы российской стороны", - сообщил пресс-секретарь.
РФ призывает раскрыть информацию об обстоятельствах, ходе и результатах расследования по делу российских граждан и дать возможность встретиться с пострадавшими Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
"В очередной раз призываем британские власти вернуться в международное правовое поле с тем, чтобы ответить на главные вопросы – какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о произошедшем и каковы официальные результаты этого расследования", - заявил представитель посольства, добавив, что российская сторона по-прежнему настроена на установление истины о событиях в Солсбери.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.