В Свердловской области на доме после капремонта появились огромные трещины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Дом в городе Полевской Свердловской области после капремонта пошел трещинами и оказался непригоден для жилья, следствие возбудило уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в пятницу СУСК по региону.

"Следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, по обращению жителей дома № 41 по улице Степана Разина в городе Полевской проведена проверка соблюдения жилищных прав граждан при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Установлено, что после сильных дождей фундамент просел, хотя были проведены работы по его усилению. Дом пошел трещинами, ширина которых достигает семи сантиметров.