Парусник "Седов" зашел в порт Мурманск, преодолев семибалльный шторм

МУРМАНСК, 2 авг - РИА Новости. Учебный парусный барк "Седов", на борту которого 111 курсантов из морских учебных заведений Мурманска, Архангельска, Астрахани, Калининграда и Санкт-Петербурга, пришвартовался в пятницу у причала морского вокзала Мурманска после того, как преодолел семибалльный шторм, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Это первый с 2015 года заход парусника в некогда родной порт. Два года назад барк "Седов", принадлежавший Мурманскому государственному техническому университету, по решению Росрыболовства был передан Калининградскому университету и поменял порт приписки на Калининград. В этом году курсанты МГТУ вновь получили возможность проходить на судне практику. Следующим шагом стало включение Мурманска в маршрут летнего учебного рейса "Седова".

"Парусник должен был прибыть в порт на пару дней раньше, но в пути попал в семибалльный шторм. По словам капитана судна Евгения Ромашкина, в экстремальных условиях курсанты проявили себя с наилучшей стороны, и благодаря слаженным действиям экипажа барк без потерь дошел до Мурманска", - сообщили в пресс-службе.

Столица Заполярья празднично встретила легендарный парусник. На площади перед морским вокзалом курсантов и экипаж торжественным маршем встретил духовой оркестр. "Прекрасно, что наши курсанты вновь имеют возможность проходить практику на легендарном барке, и что эта практика станет постоянной. Знаю, что рейс был непростым, но теперь, после всех испытаний, вы не просто курсанты, а настоящие морские волки", - отметил врио губернатора Андрей Чибис в своей приветственной речи.

Сообщается, что курсантам из Мурманска предоставили возможность пообщаться с родными, а на борту парусника началось заседание вновь созданного попечительского совета барка "Седов", в который вошли представители власти, высшего образования и крупного бизнеса. Главной темой обсуждения стало развитие морского образования в Мурманской области.

"Договорились с коллегами к октябрю выработать стратегию развития нашего высшего образования в отношении мореходки. А быстрые шаги - это обеспечение материально-технической базы МГТУ и морского колледжа. Сейчас мы эту работу запустили, и все участники совета - это и наши рыбаки, и крупнейшие компании, такие как "Норникель" и "Фосагро", - выразили готовность поддержать, в том числе финансово, развитие нашего высшего образования", - отметил Чибис по итогам совещания.

"Седов" проведет в Мурманске четыре дня. У мурманчан и гостей города будет возможность подняться на борт парусника, познакомиться с бытом моряков. Затем барк снова выйдет в море. У курсантов впереди еще половина рейса - более 2 тысяч морских миль, подготовка и сдача экзамена по специальности. Планируется, что в ближайшие годы заходы "Седова" в Мурманск вновь станут регулярными.