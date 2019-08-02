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РИА Новости
Культура

Фестиваль Alfa Future Peoplе объявил новых участников техно-сцены

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосетители на музыкальном фестивале "Alfa Future People" в Нижегородской области
Посетители на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетители на музыкальном фестивале "Alfa Future People" в Нижегородской области. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People в Нижнем Новгороде объявил новых участников техно-сцены, ими станут немецкий дуэт Tiefschwarz, французская группа dOP и музыкант из Детройта Mathew Dear, сообщают организаторы.
Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People в шестой раз пройдет под Нижним Новгородом 16-18 августа.
"Фестиваль Alfa Future People объявил новых участников техно-сцены. Программу фестиваля пополнили многоликие французы dOP, флагман нового техно из Детройта Mathew Dear, звезды электротек-хауса Tifschwarz и немецкий ветеран Marc Romboy, мастер мягкого и мелодичного звучания", - говорится в сообщении.
В программе техно-сцены Miller Future Music также заявлены тек-хаус дуэт из Барселоны Audiofly, один из самых востребованных техноартистов мира Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9 и один из топовых российских диджеев десятилетия Mujuce.
Участники фестиваля Alfa Future People под Нижним Новгородом. Архивное фото
10 августа 2018, 22:17
Нижегородские власти: Alfa Future People открывает регион для страны и мира
Ранее было объявлено об участии таких музыкантов, как Aphrodite, Camo & Krooked, Cesqeaux, Coone, Carnage, Jeffrey Sutorius, Showtek, Don Diablo, Ferry Corsten и других.
За пять лет своего существования Alfa Future People стал одним из главных событий в стране в области современной музыки. Ежегодно на нескольких фестивальных сценах выступают более 100 артистов, помимо музыкальных площадок работают зоны отдыха, спорта и технологий. В разные годы на AFP выступали такие звезды, как Avicii, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным агентством фестиваля.
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КультураAlfa Future PeopleНижний Новгород
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