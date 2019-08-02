Фестиваль Alfa Future Peoplе объявил новых участников техно-сцены

Посетители на музыкальном фестивале "Alfa Future People" в Нижегородской области. Архивное фото

Посетители на музыкальном фестивале "Alfa Future People" в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People в Нижнем Новгороде объявил новых участников техно-сцены, ими станут немецкий дуэт Tiefschwarz, французская группа dOP и музыкант из Детройта Mathew Dear, сообщают организаторы.

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People в шестой раз пройдет под Нижним Новгородом 16-18 августа.

"Фестиваль Alfa Future People объявил новых участников техно-сцены. Программу фестиваля пополнили многоликие французы dOP, флагман нового техно из Детройта Mathew Dear, звезды электротек-хауса Tifschwarz и немецкий ветеран Marc Romboy, мастер мягкого и мелодичного звучания", - говорится в сообщении.

В программе техно-сцены Miller Future Music также заявлены тек-хаус дуэт из Барселоны Audiofly, один из самых востребованных техноартистов мира Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9 и один из топовых российских диджеев десятилетия Mujuce.

Ранее было объявлено об участии таких музыкантов, как Aphrodite, Camo & Krooked, Cesqeaux, Coone, Carnage, Jeffrey Sutorius, Showtek, Don Diablo, Ferry Corsten и других.

За пять лет своего существования Alfa Future People стал одним из главных событий в стране в области современной музыки. Ежегодно на нескольких фестивальных сценах выступают более 100 артистов, помимо музыкальных площадок работают зоны отдыха, спорта и технологий. В разные годы на AFP выступали такие звезды, как Avicii, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren.