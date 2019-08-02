Шведские эксперты оценили ситуацию с лесными пожарами в Сибири

СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости, Ольга Лимонова. Природный пожар – естественный природный фактор, сам по себе он не угрожает восстановлению леса, рассказали РИА Новости эксперты Шведского сельскохозяйственного университета.

"Природный пожар – это естественный фактор динамики таежных лесов, неотъемлемая ее часть. Такие года с повышенным количеством пожаров случались на протяжении всего исторического времени, которое мы можем реконструировать", - отмечает исследователь Игорь Дробышев.

"Мы сейчас живем в один из самых наименее пожароопасных периодов. Да, есть года, когда горит очень сильно, но все равно это меньше того, что горело даже 200-300 лет тому назад", - добавил эксперт.

Согласна с ним и его коллега, исследовательница Анна-Лена Аксельссон. "Природные пожары – естественный разрушающий фактор для северных лесов, в том числе для Швеции. Сибирские леса переживали пожары много раз, и растительность хорошо адаптирована к восстановлению от разрушения огнем. Леса восстановятся и после текущих пожаров", - отметила она в комментарии РИА Новости.

По оценке Дробышева, восстановление леса на территориях, где не ведется промышленная вырубка, произойдет естественным образом в течение 10-20 лет.

Восстановлению леса способствуют два природных фактора, отметили эксперты. Первый – выгорание органического слоя почвы, благодаря чему семена деревьев попадают сразу на минеральную почву и быстрее прорастают. Второй фактор – большое количество образовавшегося угля выводит из почвы фенолы – вещества, выделяемые корнями кустарников (таких как, например, черника), которые подавляют рост древесных семян.

Проблема возникает, когда в естественный ход природных явлений вмешивается человек, добавили эксперты. "Пожары и вырубка леса – два фактора, которые изымают лес из ландшафта. И если мы активно ведем лесопользование, и еще происходят пожары, то мы можем прийти к тому, что лес не успеет восстановиться", - отмечает Дробышев.