В подмосковном Рошале реконструируют центральную больницу

"Сейчас старшее поколение Рошаля говорит о необходимости ремонта больницы. С декабря месяца начнется полная реконструкция больницы, которая будет соответствовать самым современным стандартам. Есть проблемы с персоналом, ведь регион отдаленный, поэтому нам необходимо построить такое жилье, которое бы позволило врачей и учителей здесь удержать", - сказал он.

"Имеются большие планы по строительству новой школы в рамках президентской программы на 850 мест, которая будет соответствовать самым высоким стандартам, в проект также включены два училища, которые требуют модернизации. Планируется открытие новых заводов по производству материалов из вторичного сырья. Это очень важно, так как было много запросов на рабочие места", - подчеркнул Воробьев.