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В подмосковном Рошале реконструируют центральную больницу

Вчера, 14:59
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
РОШАЛЬ (Московская обл.), 2 авг - РИА Новости. В подмосковном Рошале реконструируют центральную городскую больницу, рассказал журналистам в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас старшее поколение Рошаля говорит о необходимости ремонта больницы. С декабря месяца начнется полная реконструкция больницы, которая будет соответствовать самым современным стандартам. Есть проблемы с персоналом, ведь регион отдаленный, поэтому нам необходимо построить такое жилье, которое бы позволило врачей и учителей здесь удержать", - сказал он.

Губернатор также сообщил, что в городском округе построят ряд новых объектов.
"Имеются большие планы по строительству новой школы в рамках президентской программы на 850 мест, которая будет соответствовать самым высоким стандартам, в проект также включены два училища, которые требуют модернизации. Планируется открытие новых заводов по производству материалов из вторичного сырья. Это очень важно, так как было много запросов на рабочие места", - подчеркнул Воробьев.
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