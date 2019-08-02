ЕС призывал Россию и США сокращать вооружения, несмотря на распад ДРСМД

АМСТЕРДАМ, 2 авг - РИА Новости. Евросоюз призывает Соединенные Штаты и Россию продолжать работу по сокращению вооружения, несмотря на окончание действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости представитель ЕС.
"Мы призываем США и Россию добиваться дальнейших сокращений их вооружений, включая стратегическое и нестратегическое, развернутое и неразвернутое ядерное оружие", - заявил представитель.
По словам дипломата, ЕС также "приветствует скорейшее начало диалога о будущем договора СНВ-3 после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями".
"Европейский союз подтверждает свою давнюю приверженность проверяемому и эффективному контролю над ядерным оружием и разоружению на основе договоров. В связи с этим мы поощряем сохранение достижений ДРСМД. Учитывая возросшую напряженность, мы должны быть осторожны, чтобы не вступить на путь новой гонки вооружений, которая нивелировала бы значительные сокращения (вооружений - ред.), достигнутые после окончания холодной войны", - добавил представитель.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.