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РИА Новости

В США призвали Россию и Китай договориться о контроле над вооружениями

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА / ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил администрации принять меры для начала "новой эры" контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
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"Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. В перспективе, США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира", - говорится в письменном заявлении Помпео.
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который продвигает интересы США, союзников и партнеров в области безопасности, является верифицируемым и поддающимся имплементации, а также включает партнеров, которые ответственно подходят к своим обязательствам", - заверил Помпео.
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
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Выход США из договора о РСМДМайк ПомпеоДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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