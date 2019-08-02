В США призвали Россию и Китай договориться о контроле над вооружениями

МОСКВА / ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил администрации принять меры для начала "новой эры" контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

"Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. В перспективе, США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира", - говорится в письменном заявлении Помпео.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который продвигает интересы США, союзников и партнеров в области безопасности, является верифицируемым и поддающимся имплементации, а также включает партнеров, которые ответственно подходят к своим обязательствам", - заверил Помпео.