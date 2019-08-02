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РИА Новости

В Москве полиция призвала не принимать участие в незаконной акции 3 августа

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Московская полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа, напоминает об ответственности за это и предупреждает о риске провокаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"Несмотря на неоднократные предупреждения в сети интернет продолжаются призывы к участию 3 августа… в массовом мероприятии в центре столицы. Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна. Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней", - заявили в пресс-службе.
Также в полиции напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние.
"Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - рассказали в пресс-службе.
В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
"Информируем, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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