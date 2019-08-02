В Москве полиция призвала не принимать участие в незаконной акции 3 августа

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Московская полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа, напоминает об ответственности за это и предупреждает о риске провокаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"Несмотря на неоднократные предупреждения в сети интернет продолжаются призывы к участию 3 августа… в массовом мероприятии в центре столицы. Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна. Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней", - заявили в пресс-службе.

Также в полиции напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние.

"Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - рассказали в пресс-службе.

В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.