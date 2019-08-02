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РИА Новости

Путин пообещал помочь с особой экономической зоной в Астраханской области

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевВладимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. 1 августа 2019
Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным. 1 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал оказать помощь властям Астраханской области при создании портовой особой экономической зоны в регионе.
На встрече с врио главы Астраханской области Игорем Бабушкиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, Путин напомнил о планах создать портовую экономическую зону, речь о которой поднималась во время визита Путина в регион.
"Сегодня полным ходом занимаемся этим вопросом в рамках Вашего поручения. Сформирована рабочая группа, ведётся оформление земельного участка для формирования портовой особой экономической зоны. Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами", - рассказал Бабушкин. По его слова, до 1 декабря будет сформулировано чёткое понимание по срокам и этапам формирования портовой особой экономической зоны.
"Мы рассчитываем в рамках реализации получить увеличение грузопотока до 15 миллионов тонн в год по направлениям север – юг и запад – восток", - пояснил он.
"Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу", - заверил Путин.
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РосморпортВладимир ПутинАстраханская областьЭкономика
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