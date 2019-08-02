Путин пообещал помочь с особой экономической зоной в Астраханской области

"Сегодня полным ходом занимаемся этим вопросом в рамках Вашего поручения. Сформирована рабочая группа, ведётся оформление земельного участка для формирования портовой особой экономической зоны. Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами", - рассказал Бабушкин. По его слова, до 1 декабря будет сформулировано чёткое понимание по срокам и этапам формирования портовой особой экономической зоны.