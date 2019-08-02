МИД Британии обвинил Россию в нарушении и прекращении ДРСМД

ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Великобритания считает, что Россия виновна в нарушении и прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как продолжает тайно разрабатывать и развертывать ракетную систему, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

"Россия привела к краху ДРСМД, тайно разрабатывая и развертывая нарушающую договор ракетную систему, которая может быть нацелена на европейские столицы. Их пренебрежение к правилам, основанным на международной системе, угрожает европейской безопасности. Великобритания полностью поддерживает ответ НАТО", - написал министр в Twitter.

Ранее в пятницу глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО отреагирует на распад ДРСМД мерами в сфере ПРО, обеспечит эффективность средств ядерного сдерживания, но при этом не намерена развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе.