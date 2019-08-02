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РИА Новости

МИД Британии обвинил Россию в нарушении и прекращении ДРСМД

Вчера, 14:41
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ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Великобритания считает, что Россия виновна в нарушении и прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как продолжает тайно разрабатывать и развертывать ракетную систему, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
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НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования
"Россия привела к краху ДРСМД, тайно разрабатывая и развертывая нарушающую договор ракетную систему, которая может быть нацелена на европейские столицы. Их пренебрежение к правилам, основанным на международной системе, угрожает европейской безопасности. Великобритания полностью поддерживает ответ НАТО", - написал министр в Twitter.
Ранее в пятницу глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО отреагирует на распад ДРСМД мерами в сфере ПРО, обеспечит эффективность средств ядерного сдерживания, но при этом не намерена развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе.
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
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Выход США из договора о РСМДВеликобританияРоссияСШАВ мире
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