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РИА Новости

Археологи обнаружили в Хакасии более десяти тысяч артефактов

Вчера, 14:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Саянская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружила более 10 тысяч артефактов различных эпох, в том числе китайские монеты, сообщает пресс-служба института.
Саянская археологическая экспедиция ИИМК РАН проводит археологические раскопки на территории Бейского каменноугольного месторождения (Алтайский и Бейский районы Республики Хакасия).
"Исследования идут на трех археологических памятниках: двух поселениях Кирба-Столбовое 2 и Хызыл-Салда-9, а также стоянке Кирба-Столбовое 1. Они обнаружены три-четыре года назад, исследуются первый сезон. Обнаруженные на них артефакты относятся к трем различным хронологическим периодам: финалу поздней бронзы, скифскому времени и эпохе средневековья. На данный момент вскрыто уже более половины запланированной площади, при этом обнаружено свыше 10 тысяч артефактов различных эпох. Среди них можно выделить несколько китайских монет, датирующихся эпохой средневековья", - отметил начальник экспедиции Андрей Поляков, слова которого приводятся в сообщении.
В частности, археологи выделяют китайскую монету, которая относится к династии Северная Сун. Такие монеты выпускались при императоре Чже-цзун только 6 лет, с 1094 по 1098 год н.э.
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"Ее обнаружение - еще одно подтверждение того, что контакты древнего населения среднего течения реки Енисей начались задолго до этого момента - они фиксируются, начиная с 11 в. до н.э. Находка монеты со столь точной хронологией позволяет значительно уточнять датировку памятников", - говорится в сообщении.
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ХакасияРИА Наука
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