Росгидромет предупредил о росте числа опасных погодных явлений

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество природных явлений, представляющих опасность, увеличивается и будет расти в будущем, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В число таких бедствий входят ливневые дожди, сильные ветры, ураганы, аномальная жара.

"Если брать 80-е годы, то в год наблюдали 100-150 опасных явлений, которые оказывают влияние на экономику, то сейчас 450-500. Мы пришли на другой уровень частоты опасных явлений, возрастает их степень воздействия", — сказал Яковенко.

Он пояснил, что рост связан с климатическими переменами, кроме того, влияет изменение активности Солнца. Сейчас звезда находится в фазе низкой активности своего 24-летнего цикла.

"В ближайшие 10-15 лет, пока мы будем идти к пику солнечной активности, процессы на Солнце будут нарастать, больше тепла и солнечной энергии на Землю будет поступать. Это усугубляет ситуацию, приводит к тому, что меняются периоды тепла, холода, осадков. Мы корректируем все свои модели, потому что необходимо в расчет принимать климат", — заключил глава Росгидромета.

Ранее стало известно, что до начала Всемирного климатического саммита, который пройдет в Нью-Йорке 23 сентября, Россия планирует ратифицировать Парижское соглашение по климату.

Документ стал первым глобальным соглашением в этой сфере. Его подписали 194 страны в декабре 2015 года.