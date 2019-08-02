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РИА Новости

Супруги из Питера не смогли отсудить награду за победу в "Бешеной сушке"

Вчера, 14:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал супругам Инне и Сергею Децик во взыскании вознаграждения на общую сумму 3,6 миллиона рублей за победу в фитнес-конкурсе "Бешеная сушка", участники которого худеют, выполняя определенные спортивные упражнения, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
По утверждению истцов, в мае 2018 года Инна Децик была публично признана победителем в женской лиге, Сергей занял первое место в мужской лиге. Также они совместно победили в семейной лиге, а общая сумма причитающегося им вознаграждения составила 3,6 миллиона рублей. По оценке семейной пары, супруги не нарушали условий конкурса, однако не получили денег.
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Децики в суде настаивали на взыскании с организатора конкурса суммы выигрыша, компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч рублей, а также понесенных расходы в размере 86 тысяч рублей, уточняет пресс-служба судов.
Согласно пояснениям компании "Хочу худеть", которая выступает ответчиком в споре, истцы нарушили правила проведения фитнес-конкурса, что привело к их дисквалификации и аннулировании результатов голосования. Об этом стало известно в день награждения, отмечает судебная пресс-служба.
"Суд в удовлетворении исковых требований отказал", - заключает ведомство.
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