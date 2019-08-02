Супруги из Питера не смогли отсудить награду за победу в "Бешеной сушке"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал супругам Инне и Сергею Децик во взыскании вознаграждения на общую сумму 3,6 миллиона рублей за победу в фитнес-конкурсе "Бешеная сушка", участники которого худеют, выполняя определенные спортивные упражнения, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.

По утверждению истцов, в мае 2018 года Инна Децик была публично признана победителем в женской лиге, Сергей занял первое место в мужской лиге. Также они совместно победили в семейной лиге, а общая сумма причитающегося им вознаграждения составила 3,6 миллиона рублей. По оценке семейной пары, супруги не нарушали условий конкурса, однако не получили денег.

Децики в суде настаивали на взыскании с организатора конкурса суммы выигрыша, компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч рублей, а также понесенных расходы в размере 86 тысяч рублей, уточняет пресс-служба судов.

Согласно пояснениям компании "Хочу худеть", которая выступает ответчиком в споре, истцы нарушили правила проведения фитнес-конкурса, что привело к их дисквалификации и аннулировании результатов голосования. Об этом стало известно в день награждения, отмечает судебная пресс-служба.