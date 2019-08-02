Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T16:17Z
https://ria.ru/20190802/1557112928.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154905/22/1549052241_0:158:3035:1865_1036x0_80_0_0_fd97a8c3cb2f2e3b8763f6de12e80b79.jpg
РИА Новости

В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

Вчера, 14:28
43506
© Depositphotos / JareynoldsПостельный клоп
Постельный клоп
© Depositphotos / Jareynolds
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Москве появился новый вид тропических клопов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что ежегодно численность этих насекомых возрастает вдвое. При этом они распространяются не только в антисанитарных условиях, но и в чистых помещениях. По данным экспертов, для заражения целого дома клопам достаточно появиться в одной из квартир.
По данным издания, человек чаще всего замечает появление клопов уже после того, как находит на теле многочисленные укусы. Как отмечает "Вечерняя Москва", для выявления паразитов на ранней стадии необходимо как можно чаще менять постельное белье.
Американский таракан
30 июля, 12:51
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
7622294444135
Обсудить 18
Общество
Популярные комментарии
Давайте больше мигрантов с Азии привлекайте... Может ещё что экзотическое завезут.
2 августа, 15:30
Алексей Боровков
12311109
Неа...надо почаще ездить в страны юго-восточной Азии, дабы привезти какую-нибудь чуму или лихорадку на худой конец))
2 августа, 15:51
ЛПЛотар Пржемысл
7910008
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Лента
новостей
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн выступает на фестивале Рок над Волгой
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
Лента новостейМолния