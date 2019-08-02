В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Москве появился новый вид тропических клопов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что ежегодно численность этих насекомых возрастает вдвое. При этом они распространяются не только в антисанитарных условиях, но и в чистых помещениях. По данным экспертов, для заражения целого дома клопам достаточно появиться в одной из квартир.
По данным издания, человек чаще всего замечает появление клопов уже после того, как находит на теле многочисленные укусы. Как отмечает "Вечерняя Москва", для выявления паразитов на ранней стадии необходимо как можно чаще менять постельное белье.
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