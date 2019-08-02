В Волгоградской области завели дело после исчезновения девочки-подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки-подростка в хуторе Раздоры Волгоградской области, сообщает СУ СК России по региону.
Ранее сообщалось, что девочка 2003 года рождения ушла из дома в среду вечером и не вернулась. Родители обратились в полицию в тот же день. По тревоге был поднят весь личный состав полиции. В поисках, по данным МВД области, на сегодняшний день задействованы около 250 человек.
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"Для обеспечения полного комплекса проводимых мероприятий по данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Для помощи в раскрытии дела на место происшествия выехали руководитель отдела криминалистики и следователь-криминалист аппарата ведомства.
По информации ГУМВД России по области, для помощи в поиске пропавшей в Михайловский район прибыл сводный отряд регионального главка МВД. В населенном пункте Раздоры развернут оперативный штаб. Поиски ведутся в лесном массиве и жилом секторе.
Приметы девушки: на вид 14-16 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка. Была одета в синие лосины, розовую кофту, при ходьбе прихрамывает на правую ногу. Особая примета - косоглазие.