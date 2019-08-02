В Волгоградской области завели дело после исчезновения девочки-подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки-подростка в хуторе Раздоры Волгоградской области, сообщает СУ СК России по региону.

Ранее сообщалось, что девочка 2003 года рождения ушла из дома в среду вечером и не вернулась. Родители обратились в полицию в тот же день. По тревоге был поднят весь личный состав полиции. В поисках, по данным МВД области, на сегодняшний день задействованы около 250 человек.

"Для обеспечения полного комплекса проводимых мероприятий по данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Для помощи в раскрытии дела на место происшествия выехали руководитель отдела криминалистики и следователь-криминалист аппарата ведомства.

По информации ГУМВД России по области, для помощи в поиске пропавшей в Михайловский район прибыл сводный отряд регионального главка МВД. В населенном пункте Раздоры развернут оперативный штаб. Поиски ведутся в лесном массиве и жилом секторе.