В МИД Ирана рассказали о формировании конституционной комиссии Сирии

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Вопрос, который считался главной проблемой в формировании конституционной комиссии Сирии, решен, заявил РИА Новости глава иранской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Нур-Султане, старший помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи.

"Несколько моментов остаются нерешенными. Вопрос о формате 4+2, который был главной проблемой, решен… Сирийское правительство очень хорошо взаимодействовало с (спецпосланником ООН по САР Гейром Педерсеном)", - сказал Али Аскар Хаджи.

По словам помощника главы иранского МИД, планируется, что "сопредседательствовать (в конституционной комиссии) будет сирийское правительство и оппозиция", имя возможного главы комиссии пока неизвестно. Глава иранской делегации отметил, что решение оставшихся вопросов по формированию комиссии может замедлиться из-за болезни спецпредставителя ООН по Сирии.

Ранее офис спецпосланника ООН сообщал, что Педерсен получил травму глаза в результате несчастного случая и временно не может исполнять свои обязанности. Из-за состояния здоровья эмиссар ООН не участвовал в переговорах по сирийскому урегулированию в Нур-Султане.