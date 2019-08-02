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РИА Новости

В МИД Ирана рассказали о формировании конституционной комиссии Сирии

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Вопрос, который считался главной проблемой в формировании конституционной комиссии Сирии, решен, заявил РИА Новости глава иранской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Нур-Султане, старший помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи.
"Несколько моментов остаются нерешенными. Вопрос о формате 4+2, который был главной проблемой, решен… Сирийское правительство очень хорошо взаимодействовало с (спецпосланником ООН по САР Гейром Педерсеном)", - сказал Али Аскар Хаджи.
Глава делегации правительства на московской межсирийской встрече по урегулированию кризиса Башар Аль-Джаафари
Вчера, 12:39
Аль-Джаафари заявил о прогрессе по конституционной комиссии Сирии
По словам помощника главы иранского МИД, планируется, что "сопредседательствовать (в конституционной комиссии) будет сирийское правительство и оппозиция", имя возможного главы комиссии пока неизвестно. Глава иранской делегации отметил, что решение оставшихся вопросов по формированию комиссии может замедлиться из-за болезни спецпредставителя ООН по Сирии.
Ранее офис спецпосланника ООН сообщал, что Педерсен получил травму глаза в результате несчастного случая и временно не может исполнять свои обязанности. Из-за состояния здоровья эмиссар ООН не участвовал в переговорах по сирийскому урегулированию в Нур-Султане.
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" стартовал в четверг в столице Казахстана Нур-Султане. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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