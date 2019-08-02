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РИА Новости

Россиянин отсудил у авиакомпании более 50 тысяч рублей за задержку рейса

Вчера, 14:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга по иску россиянина Михаила Амосова взыскал с авиакомпании Gulf Air более 50 тысяч рублей компенсации за задержку рейсов, из-за которой он лишился двух дней отпуска, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Истец в декабре 2018 года приобрел билеты Gulf Air на рейс Москва-Коломбо с пересадкой в Бахрейне. Самолет не вылетел по расписанию, а пассажирам сообщили об отложении рейса из-за неисправности воздушного судна после того, как они провели в салоне самолета три часа.
В связи с этим, уточняет пресс-служба судов, истец с супругой провели в Москве сутки, опоздав на стыковочный рейс, что задержало их в аэропорту Бахрейна еще на 8 часов. На обратном пути рейс из Бахрейна в Москву также был задержан на 24 часа.
"В результате истец потерял 2 дня отпуска, оплату за 1 день проживания в отеле и стоимость билетов Москва - Санкт-Петербург", - отмечает судебная пресс-служба.
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Ведомство информирует, что суд взыскал с авиакомпании Gulf Air в пользу пассажира 29,35 тысячи рублей неустойки, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 17,11 тысячи рублей штрафа.
Компания Gulf Air является национальным авиаперевозчиком Бахрейна.
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