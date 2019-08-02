Россия готова помочь Турции и оппозиции в Идлибе установить перемирие

Ранее агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.

"У Турции есть обязательства по сочинскому меморандуму. Если они не смогут сделать это сами, мы можем выделить им помощь, поэтому мы говорили сегодня с оппозицией об этом - если они заинтересованы в этом, если им нужна помощь в том, чтобы бороться с Хайат Тахрир аш-Шам*, то они могут рассчитывать на нас", - заявил Лаврентьев, отвечая на вопрос, каким образом можно обеспечить устойчивость перемирия.