Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T14:20Z
https://ria.ru/20190802/1557112570.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154886/16/1548861685_0:201:2017:1335_1036x0_80_0_0_05013114659ca4a1ff3a8b670d7e4758.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия готова помочь Турции и оппозиции в Идлибе установить перемирие

Вчера, 14:20
271
© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Россия готова оказать помощь Турции и умеренной сирийской оппозиции в установлении режима прекращения огня в идлибской демилитаризованной зоне, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Ранее агентство САНА со ссылкой на военной источник сообщило о достижении договоренности о прекращении огня в провинции Идлиб, которое должно было вступить в силу с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.
Сирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб
Вчера, 14:15
Эксперт рассказал, как боевики используют прекращение огня в Идлибе
"У Турции есть обязательства по сочинскому меморандуму. Если они не смогут сделать это сами, мы можем выделить им помощь, поэтому мы говорили сегодня с оппозицией об этом - если они заинтересованы в этом, если им нужна помощь в том, чтобы бороться с Хайат Тахрир аш-Шам*, то они могут рассчитывать на нас", - заявил Лаврентьев, отвечая на вопрос, каким образом можно обеспечить устойчивость перемирия.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
401001
Обсудить 0
Война в СирииАлександр ЛаврентьевТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб
Эксперт рассказал, как боевики используют прекращение огня в Идлибе
РИА
Новости
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев выступил против избирательности в расследовании ударов в Сирии
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Лента
новостей
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Пригород Дамаска Дума
В МИД Ирана рассказали о формировании конституционной комиссии Сирии
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил о росте численности войск западных стран в Сирии
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Идлиб
Аль-Джаафари назвал заявление о прекращении огня в Идлибе вызовом Турции
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
Лента новостейМолния