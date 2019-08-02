У железной дороги в Петербурге нашли две гранаты времен ВОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Две гранаты времен Великой Отечественной войны обнаружили при благоустройстве вблизи железнодорожного перегона в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ для благоустройства полосы водоотвода на 29-м километре перегона "Колпино-Саблино" в непосредственной близости от железнодорожного полотна были обнаружены два ржавых предмета, напоминающих гранаты.

"На место происшествия прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии и, обследовав обнаруженные предметы, установили, что это наступательно-оборонительная ручная граната РГД-33 и ручная противотанковая граната РПГ-41 советского производства времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и содержали в своем корпусе взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.