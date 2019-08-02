Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T14:19Z
https://ria.ru/20190802/1557112509.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

У железной дороги в Петербурге нашли две гранаты времен ВОВ

Вчера, 14:19
204
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Две гранаты времен Великой Отечественной войны обнаружили при благоустройстве вблизи железнодорожного перегона в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
В дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ для благоустройства полосы водоотвода на 29-м километре перегона "Колпино-Саблино" в непосредственной близости от железнодорожного полотна были обнаружены два ржавых предмета, напоминающих гранаты.
"На место происшествия прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии и, обследовав обнаруженные предметы, установили, что это наступательно-оборонительная ручная граната РГД-33 и ручная противотанковая граната РПГ-41 советского производства времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и содержали в своем корпусе взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боеприпасы представляли реальную опасность, поэтому были оставлены под охраной транспортной полиции для их дальнейшего уничтожения военными саперами.
Автомобиль инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии
28 апреля, 16:58
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
200000
Обсудить 0
РосгвардияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Россиянин отсудил у авиакомпании более 50 тысяч рублей за задержку рейса
РИА
Новости
В Петербурге расследуют дело о нападении водителя Rolls-Royce на пешехода
В посольстве подтвердили, что россияне не пострадали при взрывах в Бангкоке
Жителя Тюменской области обвинили в убийстве соседей путем поджога их дома
Лента
новостей
Супруги из Питера не смогли отсудить награду за победу в "Бешеной сушке"
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Суд арестовал четырех фигурантов дела о незаконной акции в Москве
В Волгоградской области завели дело после исчезновения девочки-подростка
Военнослужащие армии Украины
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев выступил против избирательности в расследовании ударов в Сирии
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с двумя погибшими
В Сербии оценили ущерб от косовских пошлин
Жителей Индонезии предупредили о цунами из-за землетрясения
Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным. 1 августа 2019
Путин пообещал помочь с особой экономической зоной в Астраханской области
Панорама Москвы
Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился до минимума с начала лета
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
В Минкомсвязи назвали конечную цель отмены роуминга в Союзном государстве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
Лента новостейМолния