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РИА Новости

Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился до минимума с начала лета

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве достигла самых низких показателей с начала лета, сообщила РИА Новости заместитель директора по научной работе "Мосэкомониторинга" Елена Лезина.
"Если погода, как сейчас, дожди и ветер, то у нас (в Москве - ред.) воздух чистый, всех хорошо, все замечательно. Аномальные погодные условия, но для воздуха это хорошо. Последние дни самые чистые за последние два месяца. Загрязнения все равно есть, но они быстрее поднимаются ветром, разбавляются чистым воздухом и концентрации снижаются", - сказала Лезина.
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Эксперт отметила, что основной источник загрязнения воздуха в столице - автотранспорт. Но летом в теплый период года увеличиваются по естественным причинам концентрации озона, который также относится к загрязняющим веществам.
"К озону самое пристальное внимание во всем мире. За последние дни концентрации озона в Москве резко упали и снизились в 2-3 раза от среднего уровня", - сказала Лезина.
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