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РИА Новости

В посольстве подтвердили, что россияне не пострадали при взрывах в Бангкоке

Вчера, 14:16
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские граждане не пострадали в результате взрывов, которые произошли в пятницу в центральных районах Бангкока, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Таиланде.
"По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших нет", - сказали в дипмиссии.
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Семь взрывов прогремели в пятницу в центральных районах Бангкока. В результате инцидента пострадали два человека. Позже произошли еще три взрыва малой мощности. Полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча решительно осудил серию взрывов в Бангкоке и пообещал гражданам страны защиту и скорейший розыск преступников.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщили, что российские туристы при взрывах не пострадали.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПосольство РФ в ТаиландеБангкокТаиланд
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