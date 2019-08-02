В посольстве подтвердили, что россияне не пострадали при взрывах в Бангкоке

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские граждане не пострадали в результате взрывов, которые произошли в пятницу в центральных районах Бангкока, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Таиланде.

"По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших нет", - сказали в дипмиссии.

Семь взрывов прогремели в пятницу в центральных районах Бангкока. В результате инцидента пострадали два человека. Позже произошли еще три взрыва малой мощности. Полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча решительно осудил серию взрывов в Бангкоке и пообещал гражданам страны защиту и скорейший розыск преступников.