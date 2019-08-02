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РИА Новости

Источник: постпред Ингушетии при президенте подал заявление об отставке

Вчера, 14:16
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© Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте РФПостоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации Алихан Цечоев
Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации Алихан Цечоев
© Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте РФ
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Постоянный представитель Ингушетии при президенте России, вице-премьер правительства республики Алихан Цечоев подал заявление об отставке, он переходит на работу в министерство РФ по делам Северного Кавказа, сообщил РИА Новости источник в администрации руководителя региона.
"Цечоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он переходит на работу в Минкавказа", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что указ об освобождении Цечоева от должности главой региона еще не подписан.
Сорокапятилетний Цечоев возглавлял постпредство Ингушетии при президенте РФ с декабря 2016 года, ранее он работал в Фондах социального страхования региона и России, а также первым заместителем председателя правительства Ингушетии.
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ИнгушетияРоссияОбщество
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