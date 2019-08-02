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РИА Новости

Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Рошаль обратился к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
"Немедленно законодательно обязать ставить ограничители на окнах квартир, где дети. Сотни выпавших из окон детей в России. Смерть и инвалидность. Лоббирую не производителей, а детские жизни. За одну неделю только к нам пять", - цитирует пресс-служба Рошаля.
По его словам, за последние четыре года внимание к этой проблеме привлекалось в средствах массовой информации неоднократно, но никаких законодательных инициатив не было.
По данным пресс-службы, в конце мая проблема поднималась на пресс-конференции с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, представителем ГУОООП МВД России Сергея Кравчука и представителя ГУ МЧС России по Москве Сергея Чудопала.
"Нельзя ли все эти процедуры ускорить? Нельзя ли все это решить за пару месяцев?" - резюмировал Рошаль.
Леонид Рошаль
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