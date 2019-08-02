Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.

Рошаль обратился к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

"Немедленно законодательно обязать ставить ограничители на окнах квартир, где дети. Сотни выпавших из окон детей в России. Смерть и инвалидность. Лоббирую не производителей, а детские жизни. За одну неделю только к нам пять", - цитирует пресс-служба Рошаля.

По его словам, за последние четыре года внимание к этой проблеме привлекалось в средствах массовой информации неоднократно, но никаких законодательных инициатив не было.

По данным пресс-службы, в конце мая проблема поднималась на пресс-конференции с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, представителем ГУОООП МВД России Сергея Кравчука и представителя ГУ МЧС России по Москве Сергея Чудопала.