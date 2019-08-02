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РИА Новости

В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о беспорядках

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил под стражу по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Он стал четвертым арестованным по этому делу. До этого в СИЗО отправили Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Александра Авдотьина.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
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Всего уголовному делу задержаны пять человек, но Следственный комитет накануне анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.
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МосгордумаСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
впаять каждому лет по пять,что не повадно было.
2 августа, 14:12
Сергей Анатольевич
32000213
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