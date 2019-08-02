За пост главы Калмыкии поборются четыре кандидата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Избирательная комиссия Калмыкии в пятницу завершила регистрацию кандидатов на должность главы региона, на данный пост претендуют четыре человека, сообщил РИА Новости председатель республиканского избиркома Александр Дикалов.

Ранее на пост главы Калмыкии были выдвинуты шесть кандидатов, пять из них подали документы для регистрации. Эрдни Бодгаев ("Защитники Отечества") документы в избирком не подал.

"Из пяти кандидатов, подавших документы на регистрацию, зарегистрированы четыре кандидата - Бату Хасиков (действующий врио главы республики, "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России")", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Намсыр Манджиев (КПРФ) не прошел регистрацию, так как у него не было достаточного количества достоверных подписей, а также он не предоставил справку о недвижимости и доходах за пределами РФ.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку руководившего республикой с 2010 года Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, многократного чемпиона мира по кикбоксингу.