Зеленский сообщил о создании "команды по защите журналистов"

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно расследовать нападения на сотрудников СМИ и жестко наказывать людей, которые причастным к таким действиям, поэтому создается "отдельная команда по защите журналистов".

"Как оценивать ситуацию, когда бьют любого человека? Мы сейчас занимаемся и строим отдельную команду по защите журналистов. Я понимаю, что это очень серьезная профессия. Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жестко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами", - сказал Зеленский, комментируя нападение радикалов на журналистов "Укринформа" в Киеве, его слова приводит само агентство.

Радикалы во вторник сорвали пресс-конференцию в агентстве "Укринформ" в Киеве. Как сообщал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, неизвестные избили сотрудников агентства, выломали дверь в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами. Пострадали пять человек. Двое участников нападения были задержаны, остальные скрылись. Позже заместитель гендиректора агентства Марина Сингаевская сообщила, что агентство закрывает один из пресс-залов.

Полицейские завели уголовное дело, а также составили административные протоколы о мелком хулиганстве на задержанных радикалов, которые напали на сотрудников агентства "Укринформ".

Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.