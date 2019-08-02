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РИА Новости

Зеленский сообщил о создании "команды по защите журналистов"

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно расследовать нападения на сотрудников СМИ и жестко наказывать людей, которые причастным к таким действиям, поэтому создается "отдельная команда по защите журналистов".
"Как оценивать ситуацию, когда бьют любого человека? Мы сейчас занимаемся и строим отдельную команду по защите журналистов. Я понимаю, что это очень серьезная профессия. Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жестко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами", - сказал Зеленский, комментируя нападение радикалов на журналистов "Укринформа" в Киеве, его слова приводит само агентство.
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Радикалы во вторник сорвали пресс-конференцию в агентстве "Укринформ" в Киеве. Как сообщал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, неизвестные избили сотрудников агентства, выломали дверь в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами. Пострадали пять человек. Двое участников нападения были задержаны, остальные скрылись. Позже заместитель гендиректора агентства Марина Сингаевская сообщила, что агентство закрывает один из пресс-залов.
Полицейские завели уголовное дело, а также составили административные протоколы о мелком хулиганстве на задержанных радикалов, которые напали на сотрудников агентства "Укринформ".
Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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