Россия рассчитывает на успех саммита астанинской тройки, заявил Лаврентьев

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. На саммите астанинской тройки (РФ, Турция, Иран) на высшем уровне в Анкаре в середине сентября обсудят практически все вопросы по урегулированию в Сирии, РФ рассчитывает на хорошие итоги, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Трехсторонний саммит - это, конечно, очень важное мероприятие, потому что предусматривает детальное обсуждение сирийской проблематики, конечно же, потому что это саммит астанинского формата между президентами стрех стран. Конечно же, на переговоры будут вынесены практически все аспекты, связанные с сирийским урегулированием", - сказал он.

"Мы надеемся, что, естественно, работа по подготовке этого важного мероприятия завершится в намеченные сроки, и ожидаем, конечно же, хороших результатов от переговоров", - подчеркнул Лаврентьев.