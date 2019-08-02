Россия рассчитывает на успех саммита астанинской тройки, заявил Лаврентьев

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. На саммите астанинской тройки (РФ, Турция, Иран) на высшем уровне в Анкаре в середине сентября обсудят практически все вопросы по урегулированию в Сирии, РФ рассчитывает на хорошие итоги, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Трехсторонний саммит - это, конечно, очень важное мероприятие, потому что предусматривает детальное обсуждение сирийской проблематики, конечно же, потому что это саммит астанинского формата между президентами стрех стран. Конечно же, на переговоры будут вынесены практически все аспекты, связанные с сирийским урегулированием", - сказал он.
"Мы надеемся, что, естественно, работа по подготовке этого важного мероприятия завершится в намеченные сроки, и ожидаем, конечно же, хороших результатов от переговоров", - подчеркнул Лаврентьев.
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, стартовал в четверг в столице Казахстана Нур-Султане. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В пятницу в Нур-Султане завершается тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата.