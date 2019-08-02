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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Дорожники уложили 37 километров трассы на дороге Надым - Салехард

Вчера, 14:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Дорожники в 2019 году уложили 37 километров трассы в щебне на дороге Надым – Салехард, всего до конца года планируется построить 64,5 километра трассы, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"В планах в 2019 году на участке Надым - Салехард автодороги Сургут - Салехард - построить 64,5 километра трассы в щебне, дорожники уложили уже 37 километров. Работы идут согласно графику", - говорится в сообщении.
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На участке 1060-1120-й километры подрядчиком выступает ООО "Нова", дорожники занимаются устройством нижнего слоя щебеночного основания, укреплением обочин. В строительстве задействованы 215 человек и 60 единиц техники. До конца года планируется построить 23 километра автодороги в переходном типе покрытия.
На участке 1120-1191-й километры продолжается строительство мостов, подрядчик – ООО "Мостострой-11", отмечает пресс-служба.
"Всего на этом участке девять мостов, на восьми из них сейчас - активная стройка. Подрядчик ведет погружение и армирование свай, бетонирование, монтаж балок пролетных строений. Кроме того, в этом году на участке дорожники приступят к укладке 10 километров дороги в переходном типе покрытия", - приводятся в сообщении слова начальника отдела развития и капитального ремонта автомобильных дорог ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО" Виктора Горбунова.
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Генеральным подрядчиком на участке 1191-1241-й километры является ООО "Реском-Тюмень". Здесь работают 170 человек и 70 единиц техники. Дорожники занимаются устройством "дорожной одежды", обочин, укреплением откосов георешеткой, установкой ограждений. В этом году на объекте планируется проложить 31 километров дороги в щебне.
Строительство трассы началось в 2011 году. Общая протяженность участка Надым - Салехард - 344 километра. Из них введено в эксплуатацию 170 километров автомобильной дороги: 150 километров – в асфальтобетоне, 20 километров - в щебне, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округИнфраструктура - НовостиСалехардЯмало-Ненецкий АО
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