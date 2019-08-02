Россияне выступают против потрясений и радикализма, считает эксперт

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опрос ВЦИОМ показал, что россияне выступают против радикализма, который в ряде стран постсоветского пространства привел к потрясениям, и считают, что все разногласия можно решать в законном правовом поле, полагает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Большинство россиян (69%) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

"Данный опрос показал, что россияне выбирают путь правового решения проблем и нежелание потрясений и выступают против радикализма. У всех в памяти свежи драматические события на Украине, в Грузии, Армении, других странах, где произошли оранжевые революции. Эти события начинались с уличных протестов радикальных акций, применения силовых методов против правоохранителей... Поэтому я считаю, в этом опросе россияне высказали здравые идеи и предостерегают провокаторов и недобросовестных политиков от дестабилизации ситуации", - сказал РИА Новости Брод.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

По его словам, несанкционированная акция 27 июля показала, что оппозиционные незарегистрированные кандидаты не хотят идти в суды, поскольку не уверены в своей правоте и понимают слабость доказательной базы, некачественную подготовку документов, большой процент недействительных подписей. "Поэтому они избрали путь шантажа, давления на избирательную комиссию, прикрываясь москвичами и приезжими, которые вообще не в курсе ситуации", - пояснил правозащитник.

"Что касается действий Мосгоризбиркома, избирательной системы, московские выборы хорошо освещаются в СМИ, позиция избирательной системы была озвучена председателем ЦИК Эллы Памфиловой, и поэтому опрошенные москвичи солидарны с тем, что есть предусмотренные законом механизмы обжалования решений избирательных комиссий", - добавил он.

Брод отметил, что опыт кандидатов на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге показывает, что можно добиваться справедливости, законности, можно восстанавливаться на выборах, если пройти необходимые процедуры, а не "бузить на несогласованных акциях протеста".

Выборы депутатов 110 муниципальных советов в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Всего замещается 1560 мандатов.

По состоянию на 31 июля выдвинулись на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге более 7 тысяч кандидатов, из них более 5,3 тысячи уже зарегистрированы. В городской избирательной комиссии отметили, что эти данные не окончательные, идет процесс уточнения информации и рассмотрения жалоб.