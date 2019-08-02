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РИА Новости

Три корвета отработают уничтожение подлодок противника в Балтийском море

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоКорвет "Бойкий" во время выхода в Балтийское море
Корвет Бойкий во время выхода в Балтийское море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Корвет "Бойкий" во время выхода в Балтийское море. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Три корвета Балтийского флота проекта 20380 "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" вместе с четырьмя самолетами Ил-38 будут учиться находить и уничтожать подводные лодки условного противника, сообщает в пятницу пресс-служба Балтийского флота.
"Корветы во взаимодействии с морской авиацией осуществят поиск подводных лодок условного противника в заданном морском районе и проведут ряд совместных тренировок по слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения кораблей", - говорится в сообщении.
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Кроме этого экипажи отработают совместное маневрирование, выполнят упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведут внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.
Учения "Океанский щит-2019" проходят с 1 по 9 августа в акватории Балтийского моря. В них участвуют 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10,6 тысячи военнослужащих.
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Балтийское мореРоссияБезопасность
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