Три корвета отработают уничтожение подлодок противника в Балтийском море

Корвет "Бойкий" во время выхода в Балтийское море. Архивное фото

Корвет "Бойкий" во время выхода в Балтийское море

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Три корвета Балтийского флота проекта 20380 "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" вместе с четырьмя самолетами Ил-38 будут учиться находить и уничтожать подводные лодки условного противника, сообщает в пятницу пресс-служба Балтийского флота.

"Корветы во взаимодействии с морской авиацией осуществят поиск подводных лодок условного противника в заданном морском районе и проведут ряд совместных тренировок по слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения кораблей", - говорится в сообщении.

Кроме этого экипажи отработают совместное маневрирование, выполнят упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведут внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.