Необходимо создать новую систему контроля над вооружениями, считает эксперт

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Старая система контроля над вооружениями прекращает свое существование, наступает период модернизации вооружений, который требует новой системы регулирования в данной сфере, однако неизвестно, когда к этому будут готовы РФ и США, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.

"Сегодня наступает период модернизации вооружений, а из этого вытекает гонка неядерных вооружений, создание сверхточного неядерного оружия. Меняется сам характер оружия. Поэтому, конечно, теперь нужна система контроля над такими вооружениями, новая система. Но непонятно, когда наступит время, когда обе стороны - и американская, и российская - возьмутся за это", - сказал Гарбузов.

По его словам, привлечь к новым договоренностям третью сторону, на чем настаивает президент США Дональд Трамп, нереально.

"Трамп считает, что имеющиеся договоренности устарели, а к новым необходимо привлечь Китай. С одной стороны, это правильно, с другой - нереализуемо. Китай не собирается участвовать в системе контроля над вооружениями, особенно в том, что касается ракет средней и меньшей дальности", - отметил эксперт.