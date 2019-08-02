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РИА Новости
Война в Сирии

Россия надеется, что лагерь беженцев "Рукбан" закроют в августе

Вчера, 13:45
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев выразил надежду, что лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии будет закрыт уже в августе.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
"Мы надеемся при поддержек профильных ооновских структур уже в августе месяцев завершить вывод гражданского населения из лагеря Рукбан в места постоянного проживания и, соответственно, закрыть вопрос функционирования этого лагеря", - заявил Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 13-го раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане.
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