Россия надеется, что лагерь беженцев "Рукбан" закроют в августе

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев выразил надежду, что лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии будет закрыт уже в августе.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.