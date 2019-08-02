На Кубани завели уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Северском районе Кубани по факту ДТП на полосе встречного движения с двумя погибшими и пятью пострадавшими, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что в дежурную часть ОМВД России по Северскому району около 3 часов ночи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе А-146. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2110 и Renault Logan.
"В результате аварии на месте от полученных травм скончались 56-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗа, несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения был госпитализирован. Также с места аварии в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и семилетний пассажир Chevrolet… водитель и два его пассажира Renault… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… (по статье - ред.) "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщает пресс-служба ведомства.