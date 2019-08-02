На Кубани завели уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Северском районе Кубани по факту ДТП на полосе встречного движения с двумя погибшими и пятью пострадавшими, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в дежурную часть ОМВД России по Северскому району около 3 часов ночи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе А-146. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2110 и Renault Logan.