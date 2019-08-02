В Тегеране выразили надежду на устойчивость перемирия в Идлибе

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Режим прекращения огня, объявленный правительством Сирии в провинции Идлиб, вступил в силу, Тегеран надеется, что он будет устойчивым, заявил помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи.

"В соответствии с переговорами, которые прошли здесь, и в соответствии с соглашением, перемирие вступило в силу сегодня. Мы считаем, что это большой успех, и надеемся, что перемирие будет устойчивым", - заявил он на пресс-конференции по итогам 13-го раунда переговоров на Сирии, которые завершились в пятницу в Нур-Султане.

По его словам, безопасность мирных граждан остается главным приоритетом стран-гарантов астанинского формата - России, Турции и Ирана.

Также иранский дипломат подтвердил, что саммит астанинского формата на высшем уровне пройдет в Астане в сентябре.

Конфликт в Сирии продолжается c марта 2011 года. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.