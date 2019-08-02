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РИА Новости

В Китае число жертв взрыва на угольной шахте возросло до семи

Вчера, 13:41
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Число жертв взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая возросло до семи человек, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Взрыв произошел в среду около 16.00 по местному времени на угольной шахте в городе Лянъянь. В момент происшествия в шахте находились 11 горняков, троих удалось спасти, еще восемь оставались под землей. В четверг утром спасателям удалось поднять на поверхность еще пять человек, четверо были признаны погибшими, один госпитализирован, еще трое оставались заблокированными под землей.
По данным агентства, в пятницу спасателям удалось поднять остававшихся под землей горняков, они погибли.
Причины ЧП выясняются.
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