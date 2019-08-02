В Китае число жертв взрыва на угольной шахте возросло до семи

Взрыв произошел в среду около 16.00 по местному времени на угольной шахте в городе Лянъянь. В момент происшествия в шахте находились 11 горняков, троих удалось спасти, еще восемь оставались под землей. В четверг утром спасателям удалось поднять на поверхность еще пять человек, четверо были признаны погибшими, один госпитализирован, еще трое оставались заблокированными под землей.