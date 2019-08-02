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РИА Новости

В Польше поддержали выход США из ДРСМД

Вчера, 13:35
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CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
ВАРШАВА, 2 авг - РИА Новости. Польша полностью поддерживает выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил МИД страны.
"Польша вместе со всеми союзниками полностью поддерживает решение США о выходе из договора об РСМД", - говорится в сообщении польского МИД в Twitter.
Ведомство подчеркнуло, что решение США - "понятная реакция на нарушение Россией договора".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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