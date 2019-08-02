Мужчина, напавший на полицейских в Сургуте, был неоднократно судим

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Напавший на полицейских с ножом в Сургуте мужчина неоднократно судим, обезвредить его помогли сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Пушкина. Прибывшие по сообщению жильцов сотрудники полиции пытались задержать подозрительного мужчину, однако он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Один полицейский от ранений скончался, его напарника госпитализировали. СУСК РФ по ХМАО возбудило уголовное дело, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, который в момент инцидента был пьян. Другие подробности личности мужчины официально не раскрывались.

"Установлено, что подозреваемый - неоднократно судимый за кражи, оскорбление личности, угрозу убийством и грабеж", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 11 вечера экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о помощи в задержании преступника от сотрудников полиции.

"Незамедлительно прибывшие на место происшествия старший сержант Иван Бугайский и прапорщик Александр Бахтин увидели лежащего около патрульного автомобиля ППС полицейского без признаков жизни. Мгновенно оценив обстановку, росгвардейцы определили, что второй сотрудник полиции ранен и его жизнь находится в опасности", - заявил собеседник агентства.