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РИА Новости

Мужчина, напавший на полицейских в Сургуте, был неоднократно судим

Вчера, 13:31
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Напавший на полицейских с ножом в Сургуте мужчина неоднократно судим, обезвредить его помогли сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского округа войск национальной гвардии РФ.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Пушкина. Прибывшие по сообщению жильцов сотрудники полиции пытались задержать подозрительного мужчину, однако он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Один полицейский от ранений скончался, его напарника госпитализировали. СУСК РФ по ХМАО возбудило уголовное дело, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, который в момент инцидента был пьян. Другие подробности личности мужчины официально не раскрывались.
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"Установлено, что подозреваемый - неоднократно судимый за кражи, оскорбление личности, угрозу убийством и грабеж", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в 11 вечера экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о помощи в задержании преступника от сотрудников полиции.
"Незамедлительно прибывшие на место происшествия старший сержант Иван Бугайский и прапорщик Александр Бахтин увидели лежащего около патрульного автомобиля ППС полицейского без признаков жизни. Мгновенно оценив обстановку, росгвардейцы определили, что второй сотрудник полиции ранен и его жизнь находится в опасности", - заявил собеседник агентства.
Заметив прибывших росгвардейцев, мужчина двинулся на них с ножом. "На требования правоохранителей прекратить противоправные действия и произведенный сотрудником Росгвардии предупредительный выстрел в воздух мужчина не реагировал. Огнем на поражение, открытым росгвардейцами и раненым полицейским, преступник был нейтрализован", - сообщили в пресс-службе.
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