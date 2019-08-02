МЧС сообщило о снижении роста площадей лесных пожаров в трех районах Сибири

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За минувшие сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, всего на территории трех субъектов продолжают действовать 388 очагов, ежедневный прирост площадей пожаров в этих регионах сократился более чем в пять раз, говорится в сообщении МЧС России.

"На сегодняшний день на территории трех субъектов - Республика Саха (Якутия), Иркутская область и Красноярский край - продолжают действовать 388 очагов природных пожаров. При этом, за последние сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов пожаров. Более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей природных пожаров по трем субъектам", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на текущий момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На особом контроле находятся три лесных пожара, действующие в 5-километровой зоне от населенных пунктов (два - в Красноярском крае, один – в Иркутской области).

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев провел внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Участники комиссии утвердили состав межведомственного оперативного штаба по тушению лесных пожаров на территории трех субъектов. Заседание было посвящено обсуждению принимаемых мер по тушению лесных пожаров на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В мероприятии также приняли участие представители Минприроды, Рослесхоза, Минтранса, Росгидромета, Россвязи, Росстандарта, руководители регионов.

Добавляется, что для тушения лесных пожаров привлечено более 9 тысяч человек и 2,8 тысячи единиц техники. Работа по ее наращиванию продолжается. Так, в течение суток в Красноярский край прибудут 85 человек аэромобильной группировки МЧС России из Омской области. Дополнительно прибывает авиационная техника Минобороны РФ. Рослесхозу поручено создать резерв дополнительных авианаводчиков для корректировки работы воздушных судов.