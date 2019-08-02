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РИА Новости

Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 13:27
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию ДНР и подорвалась на минах, рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
Инцидент произошел в ночь на пятницу южнее поселка Опытное. Уточняется, что силовики пострадали от "установленных накануне дистанционным способом" украинских мин.
Басурин добавил, что подорвались до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались.
"Наши подразделения огонь не открывали, предоставив возможность беспрепятственно покинуть "серую зону", — отметил он.
Конфликт на юго-востоке Украины длится больше пяти лет. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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2 августа, 13:56
Ryskin Andy
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Хорошая новость!
2 августа, 13:48
Арсений Понфиленко
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