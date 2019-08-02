Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию ДНР и подорвалась на минах, рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

Инцидент произошел в ночь на пятницу южнее поселка Опытное. Уточняется, что силовики пострадали от "установленных накануне дистанционным способом" украинских мин.

Басурин добавил, что подорвались до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались.

"Наши подразделения огонь не открывали, предоставив возможность беспрепятственно покинуть "серую зону", — отметил он.