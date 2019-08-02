Организаторы митинга 10 августа отложат переговоры с мэрией Москвы

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представители мэрии предложили заявителям митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова провести в пятницу переговоры, однако те попросили перенести их на 5 августа, сказала РИА Новости глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.
"Позвонили представители мэрии, предложили (сегодня) провести переговоры. Мы (заявители) попросили перенести переговоры на понедельник", - сообщила Вихарева.
Среди заявителей: незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.
По словам Вихаревой, митинг уже согласован Русаковой на проспекте Академика Сахарова до 100 тысяч человек - "это и будет отправной точкой для переговоров".
"Ждём повторного звонка от мэрии для проведения открытой встречи в понедельник", - добавила она.
Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник сообщил, что власти Москвы согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова.