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РИА Новости

Организаторы митинга 10 августа отложат переговоры с мэрией Москвы

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представители мэрии предложили заявителям митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова провести в пятницу переговоры, однако те попросили перенести их на 5 августа, сказала РИА Новости глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.
"Позвонили представители мэрии, предложили (сегодня) провести переговоры. Мы (заявители) попросили перенести переговоры на понедельник", - сообщила Вихарева.
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Среди заявителей: незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.
По словам Вихаревой, митинг уже согласован Русаковой на проспекте Академика Сахарова до 100 тысяч человек - "это и будет отправной точкой для переговоров".
"Ждём повторного звонка от мэрии для проведения открытой встречи в понедельник", - добавила она.
Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник сообщил, что власти Москвы согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
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